Портал Voce Giallorossa оценил игру форварда Ромы Артема Довбыка в матче 5-го тура Серии А с Вероной (2:0).

В матче с Вероной Довбик вышел в стартовом составе и забил уже на 7-й минуте. Журналист Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи поставил украинцу оценку в 7 баллов – лишь вратарь Миле Свилар получил больше (8).

Довбык забил свой первый гол в сезоне за Рому – ВИДЕО

"Наконец-то забил, но это не лучшая новость. Возможно, еще более важной является работа спиной к воротам, которую раньше он почти никогда не мог выполнять. Физическая подготовка и подборы – фундаментальная работа, которую Довбик наконец-то выполнил эффективно", – отметил Кардуччи.

Конкурент Довбика по атаке Эван Фергюсон, который вышел вместо Артема на замену во время второго тайма, получил 6 баллов.

Довбик голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника