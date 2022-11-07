Бывший полузащитник львовских Карпат Самсон Годвин пытается поддерживать Украину и ее футбол.

Нигериец принял участие в благотворительном поединке между командами ветеранов "львов" и клубом Рудки. Встреча прошла накануне в городе Рудки.

Зинченко и Миколенко приняли участие в благотворительном матче CS:GO со звездами NAVI – удалось собрать почти 800 тысяч

Годвин стал одним из лучших игроков. После поединка бывшая звезда Карпат долгое время фотографировалась с болельщиками.

Напомним, Самсон завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Он вошел в историю львовян как легионер, сыгравший больше всего матчей в составе команды – более 230.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України