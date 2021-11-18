Защитник Кальяри Диего Годин хочет снова поиграть под руководством Диего Симеоне в Атлетико.

Годин договорился с Кальяри, что он сможет покинуть клуб уже 1 января бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что уругваец сообщил свое окружение, что хотел бы вернуться в Атлетико, который он покинул летом 2019 года. Мадридцы заинтересованы в таком возвращении, ведь имеют проблемы в центре защиты, а на трансфер Година не придется много тратиться.

К слову, в текущем сезоне Диего провел 9 матчей за Кальяри в текущем сезоне, в которых отдал 2 ассиста.

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