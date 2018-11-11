Годин выбыл на 20 дней из-за травмы – Атлетико остался без центральных защитников

Защитник Атлетико Диего Годин получил травму в матче 12 тура против Атлетика и выбыл на 3 недели, теперь у Диего Симеоне нет ни одного здорового центрбэка.

Атлетико в 12 туре Ла Лиги одержал волевую победу над Атлетиком (3:2). Но игра не обошлась без плохой новости для Диего Симеоне – выбыл Диего Годин.

Атлетико – Атлетик – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Я знаю свое тело. Я могу иметь паузу 20 дней или месяц", – сказал Годин после матча, передает AS.

Теперь у Симеоне не осталось ни одного здорового центрального защитника, ведь Хосе Хименес и Лукас Эрнандес получили травмы в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:0). Черногорец Стефан Савич травмировался в поединке 11 тура Ла Лиги против Леганеса (1:0).