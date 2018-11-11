Годин выбыл на 20 дней из-за травмы – Атлетико остался без центральных защитников

Италия — 15:45 60
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Аталанта неожиданно разгромила Интер: 12 тур Серии А, матчи воскресенья
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Милан – Ювентус: почему Шевченко – до сих пор символ великого дерби в ИталииИталия — 13:16 356
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Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес из-за травмы основного конкурентаИспания — 01:03 602
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Боруссия Д – Бавария: "шмели" готовы к чемпионству, Мюнхену не помог хороший старт, а Ройс и Санчо – топГермания — 10 нояб 1645
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матчаГермания — 10 нояб 2703
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