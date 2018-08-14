Годин: В завтрашнем матче за Суперкубок УЕФА нам есть что показать

Капитан Атлетико Диего Годин поделился ожиданиями на матч за Суперкубок УЕФА против мадридского Реала.

"Среди наших целей – выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим ставить перед собой высокие задачи и достигать их, постоянно совершенствоваться.

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Я счастлив и горд быть капитаном Атлетико. Для меня это еще и огромная ответственность.

Завтра в матче за Суперкубок Европы нужно просто полностью выложиться и проявить все свои лучшие качества, продемонстрировать весь свой энтузиазм. У нас есть преимущества, нам есть что показать", – цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.