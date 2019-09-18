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Годин сравнил тренерский стиль Конте и Симеоне

21:14 37 Читати українською
Годин сравнил тренерский стиль Конте и Симеоне
Диего Годин и Диего Симеоне / Фото ФК Атлетико

Защитник Интера Диего Годин поделился впечатлениями от адаптации в новом клубе и вспомнил работу под руководством наставника Атлетико Диего Симеоне.

"В нынешнем Интере многое напоминают мне Атлетико, который выиграл Ла Лигу в сезоне 2013/14: атмосфера в раздевалке, командный дух, желание объединяться, работать и добиваться успеха.

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Также чувствуется энтузиазм фанатов. Они понимают, что происходят правильные вещи, но все всегда начинается с тренера. В Атлетико был Симеоне, здесь есть Конте.

Очень важно, чтобы в клубе был такой тренер, с характером как у них. Мы должны делать как Атлетико, идти от матча к матчу.

Конте и Симеоне очень похожи. Посмотрите, как они живут игрой. Игрокам на поле передается эта энергия, и я гарантирую, что на тренировках происходит то же самое.

Иметь тренера, который так сильно верит в свои идеи – важно для игроков на любой стадии сезона", – сказал Годин в интервью DAZN.

Напомним, летом 33-летний Диего присоединился к Интеру перейдя с Атлетико, за который выступал на протяжении 9-ти лет.

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Атлетико Атлетико Италия Диего Симеоне Диего Симеоне Диего Годин Диего Годин Интер Интер
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