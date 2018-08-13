Годин продлил контракт с Атлетико

Англия — 16:44 87
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Погба может оказаться в Барселоне в январе
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Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка КлоппаАнглия — 16:28 130
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Презентация новичков Динамо и пресс-конференция Александра Хацкевича перед матчем со Славией – онлайн-трансляцияУкраина — 15:40 365
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Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матчаМир — 15:30 108
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Коноплянка вернулся в общую группу ШалькеГермания — 15:10 70
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