Годин продлил контракт с Атлетико

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин будет выступать за "матрасников" до 2021 года.

Атлетико продлил контракт с защитником Диего Годином, сообщает Football Espana.

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Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 2021 года.

Предыдущий контракт уругвайца с клубом действовал до 2019 года, в нем были прописаны отступные в размере 20 млн евро.

Годин выступает за Атлетико с 2010 года, он провел за мадридский клуб 350 официальных матчей.

Этим летом Манчестер Юнайтед хотел приобрести Година, но тот ответил отказом.