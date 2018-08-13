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Годин продлил контракт с Атлетико

16:01 25 Читати українською
Годин продлил контракт с Атлетико
Диего Годин / Фото: соцсети

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин будет выступать за "матрасников" до 2021 года.

Атлетико продлил контракт с защитником Диего Годином, сообщает Football Espana.

Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матча

Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 2021 года.

Предыдущий контракт уругвайца с клубом действовал до 2019 года, в нем были прописаны отступные в размере 20 млн евро.

Годин выступает за Атлетико с 2010 года, он провел за мадридский клуб 350 официальных матчей.

Этим летом Манчестер Юнайтед хотел приобрести Година, но тот ответил отказом.

Теги
Атлетико Атлетико Испания Диего Годин Диего Годин
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