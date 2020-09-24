Уругваец присоединился к клубу из Сардинии на правах свободного агента, подписав соглашение до 2023 года, сообщает официальный твиттер клуба.

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Интересно, что контракт Година с Интером имел завершиться летом 2022 года. К этому уругваец выступал за Насьональ, Серро, Вильярреал, а наибольших успехов достиг в составе Атлетико, с которым дважды выиграл Лигу Европы, трижды – Суперкубок УЕФА, по разу – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и дважды добирался до финала Лиги чемпионов.

К слову, Диего провел в прошлом сезоне 36 матчей в составе Интера, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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