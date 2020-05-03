Годин оценил вероятность возвращения в Атлетико

Защитник Интера считает, что книга его взаимоотношений с мадридским Атлетико уже дописана.

Напомним, уругваец провел в футболке "матрасников" 9 лет, а летом 2019-го перебрался в Интер на правах свободного агента. 34-летний Годин не имеет статуса беспрекословно основного игрока в команде Антонио Конте, поэтому в прессе регулярно появляются слухи о его вероятном уходе.

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"В Атлетико я пережил много впечатляющих моментов. Симеоне – невероятный тренер, который умеет готовить команду к матчам против любого соперника. Он – настоящий дирижер оркестра, ведь руководит не только командой, но и фанатами.

Многие спрашивают меня, вернусь ли я в Атлетико. Я пережил там немало приятных мгновений, но этот цикл для меня завершен, я перевернул эту страницу. По крайней мере, в статусе игрока. В другой роли – возможно. Но я навсегда останусь их фанатом", – цитирует Година Mundo Deportivo.

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