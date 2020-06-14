Годин может продолжить карьеру в Лиге 1

Защитник миланского Интера Диего Годин попал в сферу интересов французского Лиона.

"Ткачи" сделали запрос о возможности подписания опытного уругвайца, сообщает Calciomercato.

Интер может приобрести Видаля – другая звезда "нерадзурри" препятствует трансферу

Годин перебрался в Италию лишь в прошлом году, но не смог закрепиться в основе Интера. "Нерадзурри" готовы отпустить ветерана в ближайшее трансферное окно, хотя у него еще 2 года по контракту с миланцами. Однако, оформить Лиону трансфер Година могут помешать финансовые аппетиты защитника. В данный момент центрбек зарабатывает ориентировочно 5,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Диего Годин провел 25 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1