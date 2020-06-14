toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ

Годин может продолжить карьеру в Лиге 1

17:35 18 Читати українською
Годин может продолжить карьеру в Лиге 1
Диего Годин / Reuters

Защитник миланского Интера Диего Годин попал в сферу интересов французского Лиона.

"Ткачи" сделали запрос о возможности подписания опытного уругвайца, сообщает Calciomercato.

Интер может приобрести Видаля – другая звезда "нерадзурри" препятствует трансферу

Годин перебрался в Италию лишь в прошлом году, но не смог закрепиться в основе Интера. "Нерадзурри" готовы отпустить ветерана в ближайшее трансферное окно, хотя у него еще 2 года по контракту с миланцами. Однако, оформить Лиону трансфер Година могут помешать финансовые аппетиты защитника. В данный момент центрбек зарабатывает ориентировочно 5,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Диего Годин провел 25 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Колос – Шахтер: онлайн-трансляция матча – как Донецк будет жить без лидера и шанс для Коноплянки
16:50
2096
Теги
Интер Интер Лион Лион Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Интера Диего Годин Диего Годин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
3
мин
Шальке
19:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук