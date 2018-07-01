Годин: Когда наши форварды демонстрируют такую игру, Уругвай способен обыграть кого угодно

Капитан сборной Уругвая Диего Годин поделился впечатлениями от победы над командой Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Когда Суарес и Кавани так играют, мы способны обыграть кого угодно. Мы упорно трудились, чтобы достичь этого результата и сдержать соперника. Теперь мы должны наслаждаться моментом, а затем начать думать о Франции", – цитирует Година Mundo Deportivo.

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На чемпионате мира Луис Суарес пока забил два гола, а Эдинсон Кавани – три.

Уругвай вышел в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Франции. Игра состоится 6 июля.