toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Годин и остальные звезды Интера покинули Италию из-за пандемии коронавируса

25 марта 23:45 17 Читати українською
Годин и остальные звезды Интера покинули Италию из-за пандемии коронавируса
ФК Интер / Фото из соцсетей

Сразу по завершении двухнедельного карантина в Милане семь игроков Интера вернулись в свои дома на родине.

Защитник Интера Диего Годин был под карантином в течение пятнадцати дней, как и остальные его товарищи по команде. Это решение было принято после положительного теста на коронавирус Даниэле Ругани из Ювентуса, с которым накануне у "нерадзури" был матч.

Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус

Сегодня Годин вернулся на родину в Уругвай. Также в свои дома отправились бельгиец Лукаку, хорват Брозович, нигериец Мозес, англичанин Эшли Янг, словенец Самир Ханданович и датчанин Кристиан Эриксен.

Другие игроки команды, такие как аргентинец Лаутаро Мартинес или испанец Борха Валеро, решили остаться в Милане даже после карантина, сообщает пресс-служба Интера.

К приостановке чемпионата команда Антонио Конте заняла третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от "второго" Лацио 8 пунктов.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

blog_ava
''Жалкая восьмерка'': ведущие клубы АПЛ объединились против Манчестер Сити
25 марта
773
Теги
Италия коронавирус Ювентус Ювентус Марцело Брозович Марцело Брозович Даниэле Ругани Даниэле Ругани Интер Интер Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Самир Ханданович Самир Ханданович Борха Валеро Борха Валеро Диего Годин Диего Годин Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Виктор Мозес Виктор Мозес Эшли Янг Эшли Янг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
33
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук