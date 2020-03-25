Годин и остальные звезды Интера покинули Италию из-за пандемии коронавируса

Сразу по завершении двухнедельного карантина в Милане семь игроков Интера вернулись в свои дома на родине.

Защитник Интера Диего Годин был под карантином в течение пятнадцати дней, как и остальные его товарищи по команде. Это решение было принято после положительного теста на коронавирус Даниэле Ругани из Ювентуса, с которым накануне у "нерадзури" был матч.

Одноклубник Малиновского, звезды Ювентуса и ужас в Сампдории – игроки Серии А, которым диагностировали коронавирус

Сегодня Годин вернулся на родину в Уругвай. Также в свои дома отправились бельгиец Лукаку, хорват Брозович, нигериец Мозес, англичанин Эшли Янг, словенец Самир Ханданович и датчанин Кристиан Эриксен.

Другие игроки команды, такие как аргентинец Лаутаро Мартинес или испанец Борха Валеро, решили остаться в Милане даже после карантина, сообщает пресс-служба Интера.

К приостановке чемпионата команда Антонио Конте заняла третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от "второго" Лацио 8 пунктов.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов