Ветеран на правах свободного агента присоединился к Велес Сарсфилд. Контракт рассчитан до конца 2023 года. Новость о подписании Година сообщил продюсер и ди-джей Bizarrap, являющийся фанатом Велеса.

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Для 36-летнего уругвайца это четвертый трансфер на правах свободного агента подряд. Его предыдущими клубами были Атлетико Минейро, Кальяри, Интер, мадридский Атлетико, Вильярреал, Насьональ и Серро. Также центрбек продолжает выступления за сборную Уругвая, где уже собралось 159 матчей и 8 голов.

Велес Сарсфилд слабо стартовал в чемпионате Аргентины и после 4 туров занимает лишь 19 место.

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