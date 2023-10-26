"Относительно увольнения Патрика ван Леувена и назначения Марино Пушича, то даже не знаю, как это правильно прокомментировать. Не припомню, чтобы в Шахтере вот так меняли тренеров раньше.

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Это же что они там такое наделали? Сперва Игора Йовичевича, сейчас Патрика ван Леувена. Может, нидерландец не нашел общий язык с игроками. Я же не нахожусь в Шахтере, внутри клуба, не знаю всех процессов, но до добра все это вряд ли доведет. Сейчас что-то говорить после одной игры тяжело, пусть Пушич поработает хоть немножко. Год-два, может, и продержится", – поделился Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Марино Пушич возглавил Шахтер 24 октября и уже дебютировал во главе "горняков" в матче Лиги чемпионов против Барселоны – поражение (1:2).

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