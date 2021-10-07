"Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он ‒ один из лучших игроков в Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов.

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Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам. Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию – это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной", – сказал Худжамов в комментарии FanDay.

Напомним, между полузащитником Аталанты и тренером "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

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