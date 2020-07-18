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Гнабри восстанавливает силы перед Лигой чемпионов в компании сексуальной модели на греческом побережье

18 июля 13:28 - Читати українською
Гнабри восстанавливает силы перед Лигой чемпионов в компании сексуальной модели на греческом побережье
Сандра Джерс  / Фото Instagram

Игроки Баварии получили заслуженный отдых после тяжелого сезона Бундеслиги.

Серж Гнабри и швейцарская модель Сандра Джерс уединились в Греции опубликовав совместное фото.

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Форвард Баварии не сможет надолго остаться в компании горячей красотки, ведь у мюнхенцев еще есть нерешенные дела в Лиге чемпионов, которая возвращается уже через несколько недель. Немцам нужно еще сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Челси, который запланирован на 8 августа (на выезде Бавария победила лондонцев 3:0).

В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 31 матч, в которых отметился 12-ю голами и 11-ю ассистами, чем помог команде одержать золотые медали турнира.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

@lukasdvorakstudio

Допис, поширений JERZE SANDRA (@jerze)

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Теги
Германия Бавария Бавария Серж Серж Гнабри Девушки футболистов
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