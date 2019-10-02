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Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом

15:00 75 Читати українською
Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом
Серж Гнабри / Твиттер ФК Бавария

Нападающий мюнхенской Баварии в матче второго тура Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма вписал свое имя в историю главного европейского турнира.

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

Полузащитник Баварии Серж Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 4 гола во втором тайме поединка самого престижного европейского турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Гнабри оформил покер в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Игра завершилась победой Баварии со счетом 7:2. 24-летний футболист забил на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах.

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К слову, в марте 2019 года Гнабри продлил контракт с Баварией. По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев до лете 2023 года. Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

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Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм Бавария Бавария Тоттенхэм - Бавария Серж Гнабри Серж Гнабри
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