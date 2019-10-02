Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом

Нападающий мюнхенской Баварии в матче второго тура Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма вписал свое имя в историю главного европейского турнира.

Полузащитник Баварии Серж Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 4 гола во втором тайме поединка самого престижного европейского турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Гнабри оформил покер в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Игра завершилась победой Баварии со счетом 7:2. 24-летний футболист забил на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах.

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К слову, в марте 2019 года Гнабри продлил контракт с Баварией. По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев до лете 2023 года. Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

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