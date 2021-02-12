Вингер Баварии Серж Гнабри не поможет команде в ближайшее время.

Бавария в своем Instagram сообщила, что Гнабри надорвал мышцу левого бедра в матче против Тигрес.

Бавария – Тигрес – 1:0 – видео гола и обзор матча

При этом, точный срок восстановления хавбека неизвестен, однако существует риск пропустить ближайший матч чемпионата и первый поединок Лиги чемпионов против Лацио, который запланирован на 23 февраля.

К слову, Гнабри провел 28 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста.

Бавария – чемпион мира: "рекордмайстеры" повторили исторический триумф Барсы, Жиньяк переоценён, а Левандовски – король