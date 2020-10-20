Гнабри сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Баварии в Лиге чемпионов
21:20 - Читати українською
Вингер Баварии Серж Гнабри пополнил список инфицированных COVID-19.
Звезда мюнхенцев сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.
АЗ столкнулся с коронавирусной катастрофой перед стартом в Лиге Европы – заражены 13 игроков
Гнабри не имеет никаких серьезных симптомов и отбывает карантин дома. Уже завтра Бавария начнет свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем с Атлетико. Очевидно, 25-летний вингер принять участие в поединке не сможет.
Добавим, что Гнабри провел 6 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.
Ребров кине виклик Мессі, Баварія розпочне з жорсткого випробування, ПСЖ буде мститись Ман Юнайтед – топ-матчі старту ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter