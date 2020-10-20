Звезда мюнхенцев сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.

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Гнабри не имеет никаких серьезных симптомов и отбывает карантин дома. Уже завтра Бавария начнет свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем с Атлетико. Очевидно, 25-летний вингер принять участие в поединке не сможет.

Добавим, что Гнабри провел 6 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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