Нападающий Баварии Серж Гнабри выбран лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов после покера в ворота Тоттенхэма.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что по результатам голосования нападающий Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом

Напомним, Гнабри оформил покер в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Игра завершилась победой Баварии со счетом 7:2. 24-летний футболист забил на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах.

К слову, в марте 2019 Гнабри продлил контракт с Баварией. По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев к лету 2023 года. Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

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