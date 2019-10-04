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Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

13:53 20 Читати українською
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Серж Гнабри / Reuters

Нападающий Баварии Серж Гнабри выбран лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов после покера в ворота Тоттенхэма.

12’ Сон Хын Мин
61’ Харри Кейн
 
Йозуа Киммих 15’
Роберт Левандовски 45’
Серж Гнабри 53’
Серж Гнабри 55’
Серж Гнабри 83’
Роберт Левандовски 87’
Серж Гнабри 88’
12’ Сон Хын Мин
15’ Йозуа Киммих
45’ Роберт Левандовски
53’ Серж Гнабри
55’ Серж Гнабри
61’ Харри Кейн
83’ Серж Гнабри
87’ Роберт Левандовски
88’ Серж Гнабри

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что по результатам голосования нападающий Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Гнабри стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря покеру в матче с Тоттенхэмом

Напомним, Гнабри оформил покер в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Игра завершилась победой Баварии со счетом 7:2. 24-летний футболист забил на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минутах.

К слову, в марте 2019 Гнабри продлил контракт с Баварией. По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев к лету 2023 года. Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

Бавария сравняла Тоттенхэм с землей 7 голами в Лиге чемпионов – покер Гнабри, дубль Левандовски

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Теги
Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария Лига чемпионов Тоттенхэм - Бавария
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