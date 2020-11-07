"Лукас, Марко Рубен, Дуду после ухода из Динамо стали звездами в других командах. Но я не думаю, что так происходит только в Динамо. Все клубы с этим сталкиваются. Немало случаев, когда игрок не мог заиграть в Ливерпуле или Барселоне, а затем раскрывался в условном Хоффенхайме.

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У Дуду был сумасшедший потенциал, что он потом и доказал, став лучшим игроком чемпионата Бразилии. Техничен, быстр, резкий парень. Но нужно понимать, что с легионером могут происходить своеобразные моменты. У кого-то адаптация хуже проходит, другой не может привыкнуть к нашим холодам, третий – к силовому футболу.

Лужный рассказывал, что у Венгера в Арсенале перед покупкой футболиста вели год, а иногда и два. Разузнают все, вплоть до того, какая у него семья, чем он интересуется вне футбола, какое у него прошлое. Там фундаментальный подход. Изучают и просчитывают все моменты, но тоже не всегда угадывают с трансферами.

В Киеве селекция работает проще. Глянули нарезку и поехали смотреть. Берем. Помню, как привезли Бертольо. Говорят, суперталант. Девятнадцать лет, сверкает в чемпионате Аргентины, забивает за сборную. Приехал в Киев, а здесь силовой футбол. Пару раз на тренировках жестко приняли, Бертольо улетел за поле и сник", – сказал Михалик в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Тарас Михалик защищал цвета Динамо с 2006 по 2013 год.

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