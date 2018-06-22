Глик хотел сыграть с Сенегалом несмотря на травму

Защитник сборной Польши Камиль Глик поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Сенегала.

"Нужно признать, сборная Польши полностью провалила первый тайм против команды Сенегала. Во втором тайме мы пытались навязать игру, но второй мяч соперника стал практически определяющим в нашем матче.

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Теперь у нас ноль очков, и следующая встреча будет иметь фундаментальный для нас характер. Мне как футболисту сложно оценивать своих партнеров по команде, но к сожалению сенегальцы сегодня выглядели лучше.

Было нелегко смотреть матч на скамейке запасных. В течение длительного времени я постоянно выходил в стартовом составе, и мне безумно хотелось помочь своим партнерам по команде. Я могу быть готовым к играм, но вы должны понимать, что моя травма очень серьезная. Прошло всего две недели с тех пор, как я получил повреждение и иногда мне нужны обезболивающие, но даже на них я был готов сыграть с Сенегалом, однако тренер принял решение приберечь мое здоровье", – цитирует Глика ТАСС.