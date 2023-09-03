Владельцы титулованного клуба решили отложить продажу на два года, чтобы заработать больше.

Семья Глейзеров готовится снять Манчестер Юнайтед с продажи, поскольку ни один покупатель не предложил желаемую сумму. Речь идет о 10 миллиардах фунтов, сообщает Daily Mail.

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Владельцы клуба вернутся к торгам в 2025-м. По их мнению, тогда будет более благоприятный финансовый климат, а Эрик Тен Хаг за два года должен выиграть титулы, которые повысят цену Манчестер Юнайтед.

Глейзеры давно подвергаются серьезной критике фанатов МЮ из-за плохого управления клубом и нехватки инвестиций в инфраструктуру. Однако источник уверяет, что американцы не опасаются протестов.

Основными претендентами на приобретение МЮ были катарский шейх Ясим бин Хамад Аль Тани и бизнесмен Джим Рэтклифф.