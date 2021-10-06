Кевин и Эдвард Глейзеры выставили на продажу 8% акций клуба, которые оцениваются в 186 миллионов долларов, информирует ВВС.

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Это никоим образом не влияет на контрольный пакет, поскольку в руках американцев останется 69%. В ближайшее время Глейзеры не планируют продавать еще какую-то часть. В заявлении указано, что Манчестер Юнайтед не получит никаких дивидендов от операции.

Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом "красных дьяволов" с 2005 года. Нынешняя цена клуба составляет более 4 млрд долларов. В мае фанаты устроили массовые протесты против руководства, сорвав матч против Ливерпуля.

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