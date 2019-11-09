Глеб вспомнил, почему не перешел в киевское Динамо

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, что помешало его переходу в столичное Динамо.

"Анатолий Капский (экс-президент БАТЭ – прим.) мне говорит: "Поедешь на просмотр в Динамо Киев. Я и Вася Хомутовский поехали. В сарае жили, нас поселили там раскладушках на старой их базе. И там где-то человек 50 на просмотре, чуть ли не со всего Союза. Говорят: "Готовьтесь, сейчас мы кроссик – тест Купера пробежим". Это у Лобановского было.

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Я им говорю: "Я не буду тест Купера бежать". А потом футбольчик, какой-то там турнир в зале был. После тренировки давление меряют, а у меня такое, знаешь, с детства, когда кровь из пальца или из вены сдаешь, я чуть сознание не теряю. Мне когда мерили давление, у меня там 145 на 80 и врачи говорят: "Нет-нет-нет, тебе нельзя". Я говорю: "Да блин, нормально все!". В итоге я посидел на замене, меня не поставили. И все, я поехал", – рассказал Глеб в интервью программе "Красава".

Напомним, 38-летний воспитанник минского Динамо начал профессиональную карьеру в 1999 году в БАТЭ. Также футболист успел поиграть в Штутгарте, Арсенале, Барселоне, Бирмингеме, Вольфсбурге, Крыльях Советов, Коньяспоре и Генчлербирлиги. В настоящее время полузащитник защищает цвета белорусского клуба Ислочь.

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