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Глеб: Футбол Шевченко мне не нравится, а в сборной Украины никого не знаю

20 марта 22:03 193 Читати українською
Глеб: Футбол Шевченко мне не нравится, а в сборной Украины никого не знаю
Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, какие украинские футболисты ему импонируют.

"Шева, конечно, легенда, но это не тот футбол, который мне нравится. Мне всегда нравился Андрюха Воронин – у него все какое-то нестандартное. Трудно его описать, это человек настроения, эмоции. Одессит. Нравилось, как он играет.

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Толя Тимощук благодаря своей самоотдаче, этого у него не отнять. Мне креативные футболисты нравятся, а Шева нападающий – у него есть момент, он куда-то убирает и сразу бьет. Я больше по полузащитниках. Сейчас в сборной Украины я никого не знаю, я мало смотрю футбол", – сказал Глеб в эфире Вацко Live.

Напомним, Александр на протяжении своей карьеры успел поиграть за такие гранды европейского футбола как Барселона и лондонский Арсенал. С каталонцами белорус выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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Теги
Мир Александр Глеб Александр Глеб Андрей Воронин Андрей Воронин Андрей Шевченко Андрей Шевченко Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Сборная Украины
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