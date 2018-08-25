Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца

Белорусский нападающий Немана Вячеслав Глеб прокомментировал уход Артема Милевского с Динамо Брест.

"Знаете, как-то Дулуб сказал прикольную вещь: "Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца. Не важно, какая это курица".

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Милевский – лидер. Он мог ходить пешком, но делал всю игру. Что там произошло, мы так и не знаем, но, я считаю, это ошибка", – сказал Глеб на белорусском телевидении, сообщает портал Tribuna.

33-летний Артем Милевский был одним из лидеров Динамо Брест (3 гола+7 ассистов в 11 матчах Высшей лиги Беларуси), но клуб решил разорвать контракт с ним и капитаном команды Алексеем Гавриловичем.

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