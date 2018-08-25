toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - ЛАЦИО НАПОЛИ - МИЛАН

Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца

12:42 113 Читати українською
Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца
Артем Милевский / Фото: соцсети

Белорусский нападающий Немана Вячеслав Глеб прокомментировал уход Артема Милевского с Динамо Брест.

"Знаете, как-то Дулуб сказал прикольную вещь: "Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца. Не важно, какая это курица".

Экс-тренер Динамо Брест о Милевском: Когда человек не имеет уважения, надо принимать правильное решение

Милевский – лидер. Он мог ходить пешком, но делал всю игру. Что там произошло, мы так и не знаем, но, я считаю, это ошибка", – сказал Глеб на белорусском телевидении, сообщает портал Tribuna.

33-летний Артем Милевский был одним из лидеров Динамо Брест (3 гола+7 ассистов в 11 матчах Высшей лиги Беларуси), но клуб решил разорвать контракт с ним и капитаном команды Алексеем Гавриловичем.

Испанская месть или при чем тут Динамо: Ярмоленко без внимания британских СМИ и с минимумом шансов на место в основе

Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест Олег Дулуб Олег Дулуб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола отметил профессионализм Зинченко
    Англія — 24 авг508 Гвардиола отметил профессионализм Зинченко
52
мин
Вулверхэмптон
14:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук