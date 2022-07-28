Главный тренер Торино подрался со спортивным директором клуба
Затяжной конфликт Ивана Юрича с руководством туринцев неожиданно вылился в мини-битву.
В лагере Торино перед началом сезона атмосфера очень напряженная. Клуб продал ключевого защитника – Глейсона Бремера – а также не смог продлить контракт с Андреа Белотти. Усиление туринцев тяжело назвать соответствующим. Главный тренер остался недоволен работой на трансферном рынке.
Монако может открыть Довбику путь в Торино
В итальянских СМИ давно писали о конфликте между тренером Иваном Юричем и спортивным директором Давиде Ваньати. Сегодня появилось видео, подтверждающее информацию итальянских медийщиков. На нем записана стычка между коучем и спортдиром. Оба громко разговаривают и толкают друг друга, а после исчезновения с объектива камеры можно услышать несколько громких звуков, похожих на удары.
#Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati pic.twitter.com/1boZ1ejKAN— calciomercato.com (@cmdotcom) July 27, 2022
Ваньяти требовал, чтобы Юрич не повышал на него голос. Спортивный директор требовал, чтобы главный тренер уважал его, но при этом называл Ивана плохими словами. Тот отвечал в похожем ключе. Похоже, отставка кого-то из этой парочки неизбежна.
Летом Торино заработал на трансферах более 40 миллионов евро и потерял нескольких лидеров в качестве свободніх агентов. Туринцы усилились на 15 млн, подписав Симоне Риччи из Эмполи, Пьетро Пеллегри из Монако, Брайана Бийейе из Катандзаро и Этрита Беришу из СПАЛа. Кроме того, клуб арендовал Неманью Радоньича у Марселя.
Лунин может продолжить карьеру в Италии – украинец конкурирует с самым дорогим кипером мира и другими звездами