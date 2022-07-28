В лагере Торино перед началом сезона атмосфера очень напряженная. Клуб продал ключевого защитника – Глейсона Бремера – а также не смог продлить контракт с Андреа Белотти. Усиление туринцев тяжело назвать соответствующим. Главный тренер остался недоволен работой на трансферном рынке.

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В итальянских СМИ давно писали о конфликте между тренером Иваном Юричем и спортивным директором Давиде Ваньати. Сегодня появилось видео, подтверждающее информацию итальянских медийщиков. На нем записана стычка между коучем и спортдиром. Оба громко разговаривают и толкают друг друга, а после исчезновения с объектива камеры можно услышать несколько громких звуков, похожих на удары.

Ваньяти требовал, чтобы Юрич не повышал на него голос. Спортивный директор требовал, чтобы главный тренер уважал его, но при этом называл Ивана плохими словами. Тот отвечал в похожем ключе. Похоже, отставка кого-то из этой парочки неизбежна.

Летом Торино заработал на трансферах более 40 миллионов евро и потерял нескольких лидеров в качестве свободніх агентов. Туринцы усилились на 15 млн, подписав Симоне Риччи из Эмполи, Пьетро Пеллегри из Монако, Брайана Бийейе из Катандзаро и Этрита Беришу из СПАЛа. Кроме того, клуб арендовал Неманью Радоньича у Марселя.

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