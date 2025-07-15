Главный тренер Аталанты Иван Юрич был госпитализирован, информирует официальный сайт бергамасков. У специалиста обнаружили тяжелое воспаление верхних дыхательных путей, К этому добавились осложнения после бактериальной инфекции надгортанника.

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В клинике Юричу уже сделали внутривенную антибактериальную терапию, что привело к улучшению состояния, поэтому в ближайшее время ожидается выписка.

Напомним, что 49-летний хорватский тренер только летом принял "богиню", сменив на этом посту Джан Пьеро Гасперини. В прошлом сезоне он тренировал Артема Довбыка в Роме, но был уволен еще зимой.

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