В компенсированное время главный тренер "бордовых" резко развернулся и набросился на спортивного директора Лилля Сильвена Армана. "Бойцов" растащили, а рефери показал Антонетти красную карточку. После игры наставник Метца объяснил свою агрессию.

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"Вы считаете, что президент Лилля и его спортивный директор должны бродить в двух метрах от меня в технической зоне, чтобы оказывать давление на четвертого судью? Мне 60 лет, и я не хочу, чтобы обо мне говорили плохо. Если бы они не подошли, то был бы этот инцидент?

Когда кто-то нападает на меня, я отвечаю. Я должен быть мерзавцем на работе... Вы любите вежливых тренеров, вам не нравятся парни с плохим характером. Я все знаю, меня не любят, но мне все равно", – приводит слова Антонетти L'Équipe.

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