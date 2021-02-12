"С Шабановым все просто. Недавно мы играли против киевского Динамо, и Шабанов был на поле. Когда это произойдет и присоединится ли он к нам? Уже ни для кого не секрет, что переговоры ведутся, и не хватает лишь нескольких деталей, чтобы закрыть все вопросы соглашения. Надеюсь, на этой неделе все прояснится.

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На какой позиции может играть Шабанов? Это левша, защитник в хорошей физической форме. Он может играть центрального защитника в схеме с четырьмя, но также может быть в тройке на позиции, которая сейчас за Матеушем Вьетеской. В случае необходимости может сыграть и на позиции левого защитника", – цитирует Михневича официальный сайт Легии.

Добавим, что Шабанов в первой половине сезона провел за Динамо лишь 2 матча. Ожидается, что защитник присоединится к Легии на правах полугодичной аренды.

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