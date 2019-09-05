Главный тренер Коста-Рики Матосас подал в отставку – оригинальная причина

Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас объявил о своем уходе с поста наставника команды и назвал необычную причину своего увольнения.

"Я не знал, что быть тренером сборной так скучно. Мне трудно, потому что я не могу работать с игроками каждый день. Я не чувствую производительность. Иногда мне кажется, что я в отпуске.

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Я вижу игроков в течение недели раз в два месяца. Думал, это не составит особых проблем, но я изо дня в день скучаю. У меня нет этой ежедневной рутины, поэтому по вечерам приходится убивать себя просмотром фильмов или видеоиграми. Мне такая жизнь не нравится", – цитирует Матосаса Goal.

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Отметим, что 52-летний Матосас возглавил сборную в октябре 2018 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ.