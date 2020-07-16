Главный тренер Ингульца Лавриненко обвинил Прикарпатье в стимулировании третьей стороной

Наставник Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал скандальную победу своей команды в матче 24-го тура Первой лиги над Прикарпатьем (1:0).

"Вратарь Прикарпатья заслуживает только похвалы. Я ему после матча пожал руку, потому что выручил он во многих моментах, сыграл очень сильно.

Тренер Прикарпатья подслушал скандальный разговор судей в перерыве матча с Ингульцом

В интервью Баранки было сказано, что стимулирование сейчас запрещено. Но, думаю, стимулирование было, есть и будет. Это распространенный фактор в мировом футболе. Судя по тому, как Прикарпатье ложилось костьми, стимуляция однозначно была.

Возможно, со стороны третьих лиц, возможно, со стороны их руководителей. Если бы Прикарпатье так играло в каждом матче, то они находились бы намного выше в турнирной таблице и занимали бы совсем другое место", – сказал Лавриненко в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ингулец минимально обыграл Прикарпатье благодаря скандальному пенальти, который назначил Иван Бондарь на последней компенсированной минуте – игрок хозяев споткнулся об собственную ногу и упал в штрафной соперника. Кроме того, во втором тайме арбитр удалил одного из игроков и главного тренера Прикарпатья. Впоследствии наставник ивано-Франковской команды заявил, что слышал в перерыве разговор арбитров, в котором они договорились оставить во втором тайме его команду в меньшинстве.

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