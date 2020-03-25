toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Главный талант Арсенала категорически ответил на слухи об интересе Реала

14:08 64 Читати українською
Главный талант Арсенала категорически ответил на слухи об интересе Реала
Габриэл Мартинелли / Getty Images

Форвард Арсенала Габриэл Мартинелли поделился мыслями относительно своего будущего.

"Интерес Реала? Я хочу выиграть Лигу чемпионов и много других титулов, хочу, чтобы болельщики Арсенала были очень счастливыми. Они заслуживают лучшего – не только фанаты, но и весь персонал клуба. Я бы хотел их отблагодарить за то, что они сделали для меня .

Роналдиньо нашел наследника Роналдо в Арсенале – у экс-звезды Барселоны сильные аргументы

Артета – просто замечательный. Он помогает мне развиваться не только в атаке, но и в защите. Босс очень мудрый тактически, его советы очень полезны. Он совсем не злой парень, но ему нравится показывать вам, что он хочет видеть на поле", – рассказал Мартинелли в интервью FourFourTwo.

К слову, 18-летний бразилец стал настоящим открытием текущего сезона, отличившись 10 голами и 4 ассистами в 26 матчах.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
Самый дорогой игрок планеты зарабатывает вдвое меньше, чем Неймар – проблема для ПСЖ и шанс для Барселоны
10:24
315
Теги
Трансферы Трансферы Арсенала Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
3
час
:
21
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук