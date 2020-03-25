Главный талант Арсенала категорически ответил на слухи об интересе Реала

Форвард Арсенала Габриэл Мартинелли поделился мыслями относительно своего будущего.

"Интерес Реала? Я хочу выиграть Лигу чемпионов и много других титулов, хочу, чтобы болельщики Арсенала были очень счастливыми. Они заслуживают лучшего – не только фанаты, но и весь персонал клуба. Я бы хотел их отблагодарить за то, что они сделали для меня .

Роналдиньо нашел наследника Роналдо в Арсенале – у экс-звезды Барселоны сильные аргументы

Артета – просто замечательный. Он помогает мне развиваться не только в атаке, но и в защите. Босс очень мудрый тактически, его советы очень полезны. Он совсем не злой парень, но ему нравится показывать вам, что он хочет видеть на поле", – рассказал Мартинелли в интервью FourFourTwo.

К слову, 18-летний бразилец стал настоящим открытием текущего сезона, отличившись 10 голами и 4 ассистами в 26 матчах.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних