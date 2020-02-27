Главный скаут Шахтера расхвалил Бенфику за трансфер Вайгля

Руководитель скаутской службы Шахтера Жозе Боту, который раньше был в Бенфике, отметил успешную работу лиссабонского клуба на трансферном рынке.

"Трансфер Вайгля – исключение из правил. Убедить игрока Бундеслиги перейти в португальскую команду очень трудно, особенно взрослого игрока. Так же трудно убедить немца переехать в Португалию.

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Я занимался скаутингом в Германии – очень непросто забрать игрока оттуда. Поэтому я снимаю шляпу перед тем человеком, которому удалось его убедить.

Главное преимущество португальских скаутов в том, что мы очень быстро все анализируем. Я знаю, что Боруссия не проявляло большого желания продолжать сотрудничество с Вайглем, но на него претендовали многие другие клубы Бундеслиги", – цитирует Боту A Bola.

Напомним, Вайгль перешел в Бенфику в январе из дортмундской Боруссии за 20 млн евро. Немецкий хавбек подписал контракт до лета 2024 года.

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