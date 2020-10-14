"Наши скауты ведут одновременно от 500 до 1000 футболистов. Но мне передают гораздо меньшее количество игроков, которых стоит посмотреть.

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Например нам нужен правый защитник. Представим, что есть 3 кандидата. Через неделю один переходит в другой клуб, а я еще раз просматриваю свой список и дополняю его.

Кроме того, важна приоритетность стран для поиска футболистов, то есть "списка А". Среди них по объективным причинам нет Англии или Испании. Топ-3 страны для Шахтера – Бразилия, Хорватия и Аргентина", – сказал Бота в интервью программе "Бомбардир".

Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.

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