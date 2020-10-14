Главный скаут Шахтера назвал топ-3 страны для поиска новых игроков "горняков"
Руководитель скаутского отдела Шахтера Жозе Боту признался, за сколькими игроками одновременно следит клуб.
"Наши скауты ведут одновременно от 500 до 1000 футболистов. Но мне передают гораздо меньшее количество игроков, которых стоит посмотреть.
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Например нам нужен правый защитник. Представим, что есть 3 кандидата. Через неделю один переходит в другой клуб, а я еще раз просматриваю свой список и дополняю его.
Кроме того, важна приоритетность стран для поиска футболистов, то есть "списка А". Среди них по объективным причинам нет Англии или Испании. Топ-3 страны для Шахтера – Бразилия, Хорватия и Аргентина", – сказал Бота в интервью программе "Бомбардир".
Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.
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