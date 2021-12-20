Главный скаут ПСЖ покинул Париж ради российского клуба
ПСЖ потерял главного скаута. Лука Каттани уволился из парижского клуба и перешел в Спартак, сообщает журналист Абделла Бульма.
В Москве специалист получит должность спортивного директора и будет помогать новому тренеру в условиях ужасного руководства клубом.
По информации источника, ПСЖ остался только с одним скаутом первой команды. Пожалуй, для подписания свободными агентами Месси, Рамоса, Доннаррумы и других скаутская работа не нужна.
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