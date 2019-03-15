Главный селекционер Шахтера просматривал хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса

Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараес может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту прилетел в Бразилию и посетил поединок между бразильским Атлетико Паранаэнсе и боливийским клубом Хорхе Вильстерманн, утверждает Globo Esporte.

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По информации источника, объектом интереса дончан есть 21-летний игрок Бруно Гимараес, который забил и отдал голевую передачу в отчетном матче.

Летом 2018 уже сообщалось об интересе "горняков" к Гимараесу. Тогда Атлетико якобы требовал за своего игрока не менее 10 млн евро. Ожидается, что Бруно должен заменить Фреда, который покинул Шахтер и перешел в Манчестер Юнайтед летом 2018 года.

Недавно бразильский опорник подписал новый контракт с Атлетико до 2023 года.

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