Главный неудачник Александрии остался за границей после провала в Лиге конференций
Центральный защитник Александрии Жоселен Беиратче имеет проблемы с визой.
Александрия временно не может рассчитывать на своего летнего новичка. Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что ивуарийский центрбек Жоселен Беиратче пока не приехал вместе с командой в Украину после ответного матча против Партизана в Сербии.
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"Насколько мне известно, игрок до сих пор ждет рабочую визу", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
За "горожан" Жоселен Беиратче успел провести лишь 2 официальных матча. Оба поединка были в отборе в Лигу Конференций. Во второй игре против Партизана ивуариец получил красную карточку за фол последней надежды. В итоге Александрия проиграла сербам со счетом 0:4.
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