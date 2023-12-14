Нкунку летом перешел из Лейпцига в Челси за 60 миллионов евро и прекрасно показал себя в подготовительных матчах. Однако перед стартом сезона француз получил серьезную травму, выбившую его из футбола на несколько месяцев.

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Кристофер полностью восстановился и готов дебютировать за Челси в официальном матче. Нкунку будет в составе команды на субботний поединок АПЛ против Шеффилд Юнайтед. Почеттино решил, что новичок точно сыграет, сообщает ChelseaHQ.

Нкунку – главный конкурент Мудрика за позицию левого вингера, на которой француза наигрывали летом. Михаил выходил в старте Челси в последних трех матчах. Он отличился ассистом против МЮ и заработал пенальти против Брайтона.

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