Руководство "желтой субмарины" ожидает, шо в ближайшие недели активизируется интерес к 28-летнему норвежцу. Больше всего шансов у состоятельных клубов АПЛ, информирует Marca. Атлетико и Фиорентина также в списке претендентов.

Жирона впервые публично назвала цену Довбика: "Если кто-то заплатит столько, придется продавать"

Позиция Вильярреала максимально проста – выплачивайте 38 млн евро клаусулы, и ни копейкой меньше. Кастельонцы убеждены, что это справедливая цена за бомбардира с 23 голами в Ла Лиге (ни одного с пенальти).

Напомним, Сьерлот был главным конкурентом Довбика в гонке Пичичи, но драматично проиграл на один мяч. Норвежца сватают в Атлетико, как и украинца. Цена также примерно одинаковая, потому что Жирона оценивает свою звезду в 40 млн евро.

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