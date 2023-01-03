Вингер Ренна Мартин Терье порвал "кресты" и выбыл до конца сезона 2022/23.

В матче 17 тура чемпионата Франции вингер Ренна Мартин Терье забил, после чего повредил колено. Его унесли с поля на носилках.

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Как информирует L'Équipe, Терье порвал крестообразной связки и мениска правого колена. Ориентировочно игрок выбыл на 8 месяцев.

Таким образом, Терье пропустит оба матча с Шахтёром в раунде плей-офф Лиги Европы. Оба матча будут сыграны 16 и 23 февраля.

Терье остается лучшим бомбардиром команды в сезоне: 12 голов и 5 ассистов во всех турнирах.

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