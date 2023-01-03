Вингер "красно-черных" Мартин Терье, похоже, не будет помощником для Бруно Женезио и его тренерского штаба в ближайших матчах.

Поединок 17 тура Лиги 1 против Ниццы начинался отлично для 25-летнего француза – он забил два гола, хоть один из них и был отменен из-за офсайда. Но в конце первого тайма Терье боролся и повредил колено. Боль была очень сильной, поэтому Мартин не смог покинуть поле сам. Его выносили на носилках.

После победы (2:1) главного тренера Ренна Бруно Женезио спросили о состоянии Мартина. Тот ответил довольно встревоженно. "Это большой минус в этот вечер. Во вторник у нас будет больше новостей, пока у него опухшее колено. Но это всегда нехорошо. Когда игрок так травмируется, мы чувствуем, что это серьезно и тяжело.

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В перерыве все игроки пришли к Мартину, чтобы его успокоить. Заменить его и найти такого игрока в зимнее трансферное окно невозможно. Мы подумаем после вердикта медиков. Но есть игроки, способные компенсировать его отсутствие. Или мы будем использовать другую схему. Будем думать. Жереми Доку, Камалдин Сулемана и Дезире Дуэ, без сомнения, смогут проявить себя еще больше", – цитирует Женезио GFFN .

Терье остается лучшим бомбардиром команды в сезоне: 12 голов и 5 ассистов во всех турнирах. Ренн борется за попадание в зону Лиги чемпионов, а 16 и 23 февраля сыграет с Шахтером в плей-офф Лиги Европы.