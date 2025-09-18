Главные новости 17 сентября: Забарный дебютировал за ПСЖ в ЛЧ, Динамо и Шахтер прошли дальше в Кубке Украины, фейл Кривбасса
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 17 сентября.
Украина
Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – дебютант киевлян забил решающий гол. Один из эпизодов в этой игре изрядно разгневал генерального директора Шахтера Сергея Палкина: "Кто заказчик судейского беспорядка?"
Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола.
Среди других результатов: Кривбасс одолел Чернигов лишь в серии пенальти, но рискует получить техническое поражение из-за нарушения регламента Кубка Украины; ЛНЗ победил Металлист, а Виктория сумела пройти Левый Берег.
Лига чемпионов
ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти.
Бавария одолела Челси – соперник сборной Украины сотворил автогол, Кейн мог оформить хет-трик, гол Палмера отменили.
Ливерпуль эпично вырвал победу над Атлетико – стандарт на 90-й минуте нивелировал дубль Льоренте. Также Интер уверенно победил Аякс, палач Динамо (Пафос) удержал ничью в игре с Олимпиакосом. Миром разошлись и Славия Прага с Буде-Глимтом.
Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения Бенфики в ЛЧ. "Орлов" теперь может возглавить легендарный Жозе Моуринью.
Мир
Россия нашла неожиданных союзников для возвращения в футбол: друзья Украины категорически против – известен список стран.
Украинцы за рубежом
Судакова раскритиковали даже после дубля ассистов, Трубин лучший несмотря на пропущенные.
Зинченко наконец-то дебютировал за Ноттингем Форест – украинец стартовал с эпического вылета в Кубке Лиги, хотя "лесники" вели в счете 2:0.