Шола Огундана в первом матче за Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Украина

Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – дебютант киевлян забил решающий гол. Один из эпизодов в этой игре изрядно разгневал генерального директора Шахтера Сергея Палкина: "Кто заказчик судейского беспорядка?"

Шахтер вышел в 1/8 Кубка, минимально одолев аматорское Полесье – Мейреллес впервые забил, Изаке отменили два гола.

Среди других результатов: Кривбасс одолел Чернигов лишь в серии пенальти, но рискует получить техническое поражение из-за нарушения регламента Кубка Украины; ЛНЗ победил Металлист, а Виктория сумела пройти Левый Берег.

Лига чемпионов

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти.

Бавария одолела Челси – соперник сборной Украины сотворил автогол, Кейн мог оформить хет-трик, гол Палмера отменили.

Ливерпуль эпично вырвал победу над Атлетико – стандарт на 90-й минуте нивелировал дубль Льоренте. Также Интер уверенно победил Аякс, палач Динамо (Пафос) удержал ничью в игре с Олимпиакосом. Миром разошлись и Славия Прага с Буде-Глимтом.

Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения Бенфики в ЛЧ. "Орлов" теперь может возглавить легендарный Жозе Моуринью.

Мир

Россия нашла неожиданных союзников для возвращения в футбол: друзья Украины категорически против – известен список стран.

Украинцы за рубежом

Судакова раскритиковали даже после дубля ассистов, Трубин лучший несмотря на пропущенные.

Зинченко наконец-то дебютировал за Ноттингем Форест – украинец стартовал с эпического вылета в Кубке Лиги, хотя "лесники" вели в счете 2:0.