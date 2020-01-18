Главные новости: Овьедо представил Лунина, Карпаты и Динамо сбрасывают балласт, Интер совершил топ-трансфер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 17 декабря.

Украина

СК Днепр-1 совершил сразу два трансфера: из Карпат пришел Франциско Ди Франко, а также вернулся в Украину экс-игрок Львова Лукас Тейлор.

Динамо разорвало контракт с Лукой Лочошвили, а Карпаты прекратили сотрудничество с Кристианом Понде. Агробизнес разорвал контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию.

Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне.

Мир

Овьедо официально представил Лунина, Андрей извинился за свою роковую ошибку в дебютном матче и снова оценил свои шансы в Реале.

Хави со своим Аль-Саддом стал обладателем Кубка наследного принца Катара. Манчестер Юнайтед отпустил Эшли Янга в Интер, а экс-игрока Реала обвиняют в планировании покушения на своего бывшего одноклубника.

Эксклюзивы "Футбол 24"

"Он ошибся, но получил уникальную возможность": почему Лунин пропустил курьезный гол и вернет ли его Реал

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