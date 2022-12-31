Главные новости: Яремчук забил за Бенфику, Григорчук возглавил Черноморец
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за четверг, 30 декабря.
Украина
Роман Григорчук официально возглавил Черноморец. Специалист сразу дал обещание родным болельщикам.
СК Днепр-1 оформил полноценный трансфер вингера Фламенго и назначил нового спортивного директора.
Колос сначала объявил о переходе Тотовицкого, а через несколько часов удалил новость с сайта без объяснений.
"Хтось копає мене по нозі – Суркіс дзвонив": Ярмоленко грав за 1000 грн, міг перейти у Шахтар і ЦСКА – спогади Томаха
Мир
Манчестер Юнайтед победил Бернли в последнем матче года в АПЛ – Роналду оформил гол+пас.
Куртуа сдал отрицательный тест на коронавирус – удар по мечтам Лунина дебютировать за Реал в чемпионате.
Ромелу Лукаку дал взрывное интервью. Бельгиец пожаловался на сложности в Челси и выразил желание вернуться в Интер.
Украинцы за границей
Роман Яремчук забил свой седьмой гол в составе Бенфики, но "орлы" без шансов во второй раз подряд проиграли Порту.
Ребров завершил 2021 уверенным лидером чемпионата ОАЭ – Аль-Айн выиграл победу благодаря забавному автоголу.
Тарас Качараба стал полноценным игроком пражской Славии. Александр Нойок перебрался в Аполлон. А вот польская Легия отказалась от идеи пригласить Максима Коваля.