Украина

Роман Григорчук официально возглавил Черноморец. Специалист сразу дал обещание родным болельщикам.

СК Днепр-1 оформил полноценный трансфер вингера Фламенго и назначил нового спортивного директора.

Колос сначала объявил о переходе Тотовицкого, а через несколько часов удалил новость с сайта без объяснений.

"Хтось копає мене по нозі – Суркіс дзвонив": Ярмоленко грав за 1000 грн, міг перейти у Шахтар і ЦСКА – спогади Томаха

Мир

Манчестер Юнайтед победил Бернли в последнем матче года в АПЛ – Роналду оформил гол+пас.

Куртуа сдал отрицательный тест на коронавирус – удар по мечтам Лунина дебютировать за Реал в чемпионате.

Ромелу Лукаку дал взрывное интервью. Бельгиец пожаловался на сложности в Челси и выразил желание вернуться в Интер.

Украинцы за границей

Роман Яремчук забил свой седьмой гол в составе Бенфики, но "орлы" без шансов во второй раз подряд проиграли Порту.

Ребров завершил 2021 уверенным лидером чемпионата ОАЭ – Аль-Айн выиграл победу благодаря забавному автоголу.

Тарас Качараба стал полноценным игроком пражской Славии. Александр Нойок перебрался в Аполлон. А вот польская Легия отказалась от идеи пригласить Максима Коваля.