Главные новости футболу 27 апреля: Отставка Маркевича-младшего, сенсационная замена для Симеоне, революция от ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 апреля.

Украина

Одесский Черноморец прекращает сотрудничество с главным тренером команды Остапом Маркевичем. После 19-ти туров "моряки" занимают десятую строчку в Первой лиге (22 очка). "Огня не будет": так прокомментировал свою отставку сын легендарного наставника.

Динамо не начинало переговоры с Пиваричем относительно нового контракта. Хорват пока игнорирует другие клубы.

Верховный суд заявил о давлении в деле Суркисов – рассмотрение дела на более чем 1 мильярд отложено.

УЕФА поможет Украине справиться с последствиями пандемии в футболе – космическая сумма.

Трансферы

Атлетико нашел сенсационного кандидата на замену Симеоне – переговоры уже стартовали.

Новая сила АПЛ готовит восстание диких миллиардов – украинский след, трансферы звезд Барсы и Реала, состав мечты.

Арсенал стал фаворитом в борьбе за бывшую звезду Шахтера.

Футбол и коронавирус

ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса.

Бельгия вновь не утвердила окончательную остановку сезона – украинские легионеры имеют шанс вернуться на поле.

А вот генеральный директор дортмундской Боруссии шокировал последствиями невозобновления сезона в Бундеслиге.