Главные новости футболу 24 июля: ФИФА объявила номинантов на игрока года, Барселона оформила скандальный трансфер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 июля.

Номинанты на игрока и тренера года ФИФА

ФИФА опубликовала список из 11 тренеров, претендующих на звание лучшего наставника года. 6 из них достигли высот с клубами, а 5 других – у руля национальных сборных. Во внимание принимались успехи наставников с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года. Имена претендентов выбирал совет легенд ФИФА.

Также ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года. Большой неожиданностью стало отсутствие в списке звезды ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. В прошлом году бразилец занял третье место после Криштиану Роналду и Лео Месси.

Барселона оформила скандальный трансфер

Каталонский клуб объявил о подписании вингера Бордо Малкома, хотя бразилец уже был готов вылететь на медосмотр в Рому. Барселона перехватила игрока, предложив французскому большую сумму, чем "волки".

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи даже пригрозил Барселоне иском, поскольку считает, что соглашение римлян из Бордо была закрыто, хотя и только в устной форме.

А тем временем Малком уже прибыл в столицу Каталонии, заявив, что Барселона всегда была его мечтой.

Легия и Базель проиграли в квалификации Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Астана Григорчука вырвала победу над Митьюлландом Довбика, а Клуж дома уступил Мальме. Зато ПАОК без Хачериди, но с Шаховимм обыграл Базель.

Наибольшей сенсацией дня стало поражение польской Легии от Спартака (Трнава).