Главные новости футбола 20 мая: спарринги перед УПЛ, гол Милевского, проблемы Тимощука, Беседин и скандальное видео

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 мая.

Украина

Динамо и Шахтер сыграют с Рухом. УАФ опубликовала список матчей и назвала имена арбитров, которые их будут обслуживать.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин стал фигурантом резонансного видео. Автор YouTube-канала, на который было загружено видео, утверждает, что оно было снято в 2016 году.

Шевченко и его ассистенты в сборной Украины получат новые контракты. "Сине-желтые" могут расширить географию домашних матчей.

Наши за границей

Артем Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата Беларуси. Украинец отличился техническим голом в ворота БАТЭ.

Рекордсмен сборной Украины по количеству сыгранных матчей Анатолий Тимощук может покинуть российский Зенит. Его будто бы прогоняет главный тренер команды.

А вот Александр Зинченко рискует потерять позиции в Манчестер Сити. Гвардиоле советуют подписать лидера Боруссии Дортмунд.

Мир

Завершение сезона в Серии А перенесли на август. Поединки будут проходить параллельно с еврокубками.

Бавария наконец официально продлила контракт с Нойером. 34-летний голкипер сборной Германии выступает за мюнхенцев с 2011-го.

Реал нашел неожиданный вариант усиления. За игроком, который является одним из лучших в Европе, охотятся топ-клубы.