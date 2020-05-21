Главные новости футбола 20 мая: спарринги перед УПЛ, гол Милевского, проблемы Тимощука, Беседин и скандальное видео

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 мая.
Украина
Динамо и Шахтер сыграют с Рухом. УАФ опубликовала список матчей и назвала имена арбитров, которые их будут обслуживать.
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин стал фигурантом резонансного видео. Автор YouTube-канала, на который было загружено видео, утверждает, что оно было снято в 2016 году.
Шевченко и его ассистенты в сборной Украины получат новые контракты. "Сине-желтые" могут расширить географию домашних матчей.
Наши за границей
Артем Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата Беларуси. Украинец отличился техническим голом в ворота БАТЭ.
Рекордсмен сборной Украины по количеству сыгранных матчей Анатолий Тимощук может покинуть российский Зенит. Его будто бы прогоняет главный тренер команды.
А вот Александр Зинченко рискует потерять позиции в Манчестер Сити. Гвардиоле советуют подписать лидера Боруссии Дортмунд.
Мир
Завершение сезона в Серии А перенесли на август. Поединки будут проходить параллельно с еврокубками.
Бавария наконец официально продлила контракт с Нойером. 34-летний голкипер сборной Германии выступает за мюнхенцев с 2011-го.
Реал нашел неожиданный вариант усиления. За игроком, который является одним из лучших в Европе, охотятся топ-клубы.