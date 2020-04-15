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Главные новости футболу 14 апреля: Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA20, сенсационный план завершения АПЛ

07:00 83 Читати українською
Главные новости футболу 14 апреля: Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA20, сенсационный план завершения АПЛ
Зинченко и Коноплянка победили поляков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 апреля.

Украина

Коноплянка и Зинченко одержали победу над Польшей в противостоянии FIFA20. Вингер Шахтера разбил своего соперника, а наш представитель Ман Сити минимально уступил.

Цитаишвили не собирается уходить в аренду в клуб из низшей шестерки УПЛ. Молодой хавбек назвал собственные приоритеты. А его партнер Денис Попов признался, что отказал бы сейчас самой Барселоне.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро.

Коваленко может поехать за границу – украинца предложили турецкому гранду.

Трансферы

Экс-защитник Динамо Вида может перебраться на Туманный Альбион за кругленькую сумму. Хорват имеет шанс воссоединиться со своим бывшим тренером.

Реал продолжает охоту на лидера Ливерпуля. Мадридцы готовятся к трансферному рекорду клуба.

Интер "троллит" Барселону из-за возможного трансфера Лаутаро. "Нерадзури" предлагают мало вероятный обмен. Зато каталонцы уже подготовили сенсационный план Б на позицию центрфорварда.

Мир

Футбол, как и весь мир, учится жить в период пандемии. Все матчи сезона АПЛ предлагают доиграть на одном стадионе – детали безумного замысла. А вот испанский Федерация хочет досрочно завершить сезон в низших дивизионах.

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